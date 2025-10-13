Antonio Di Natale, dire di no alla Juventus a 33 anni. Dopo 29 gol in campionato

Antonio Di Natale forse non si sarebbe mai aspettato di potere dire di no a una big a quasi 33 anni. È successo nell'estate del 2010 quando Luigi Delneri cerca un nuovo attaccante per la sua fuoriserie, la Juventus di Paratici e Marotta. Un trio che arriva dalla Sampdoria e che vorrebbe riportare in alto i bianconeri di Torino. Così si rivolgono ai pari colori friulani, il cui numero dieci ha appena firmato 29 reti in campionato, con l'Udinese che arriva quindicesima in classifica e salva solo grazie a Totò.

Di Natale parlerà così dell'accaduto. Ho rifiutato il trasferimento alla Juventus, è vero. Un giorno a fine allenamento mi chiamò il mio procuratore dicendomi che la Juventus aveva fatto quest’offerta all’Udinese e lui già stava a Torino. Io mi sono seduto con il presidente Pozzo e gli detto quello che pensavo, ovvero che avevo voglia di rimanere lì perché avevo firmato un contratto di tre anni e ho fatto una scelta di vita. Per me e per la mia famiglia. Alla fine, per come sono andate le cose, ho avuto ragione".

L'anno successivo Di Natale segnerà altri 28 gol, con l'Udinese che arriverà ai preliminari di Champions League. La stagione successiva è una replica di quella precedente, con 23 reti. Oggi Antonio Di Natale compie 48 anni.