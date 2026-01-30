Scudetto? Dida dalla parte di Allegri: "Ha ragione, il Milan prima deve tornare in Champions"

"Se sono soddisfatto del Milan? Certamente. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di

calciatori che si stanno impegnando al massimo". Parola di Nelson Dida, mostro sacro ai tempi del Milan nonché ex preparatore dei portieri in rossonero nell'era Pioli. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione", ha commentato l'ex estremo difensore brasiliano nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

L'effetto Max Allegri c'è stato e si vede tuttora, come evidenzia Dida: "Secondo me ha portato molto. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto", riconosce il 52enne. Il rendimento della difesa si è alzato notevolmente, da Pavlovic a Tomori e Gabbia: "Sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica", l'analisi proposta.

"Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi sia minore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato". Infine una chiosa su Allegri e l'insistenza di doversi qualificare in Champions League, senza puntare troppo in alto: "Allegri ha ragione, il Milan prima di tutto deve tornare in Champions League", l'appoggio mostrato da Dida circa la posizione assunta dal tecnico rossonero.

"Questo non vuol dire arrivare quarti, ma arrivare tra le prime quattro", precisa. "Non bisogna mai pensare troppo lontano, ma avere obiettivi precisi e lavorare ogni giorno perché quell’obiettivo si realizzi. Nulla è facile come può sembrare: ci vogliono impegno, concentrazione massima e poche distrazioni, come possono essere per esempio i continui riferimenti allo scudetto".