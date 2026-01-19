TMW Diego Coppola potrebbe tornare in Serie A: il Brighton ha aperto a un prestito secco

Diego Coppola potrebbe tornare a giocare in Serie A in questo calciomercato di gennaio. C'è infatti più di una squadra sulle tracce del difensore centrale classe 2003, che la scorsa estate ha lasciato l'Hellas Verona per tentare l'avventura in Premier League con la maglia del Brighton, squadra in cui però ha trovato poco spazio.

Secondo quanto appreso da TMW, comunque, per permettergli di raccogliere un minutaggio maggiore, i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione. E in Serie A c'è chi ci pensa: la Fiorentina è attenta sul calciatore, che potrebbe diventare un'idea in itinere anche per il Milan.

E non solo queste due, perché su Coppola sono state segnalate come squadre interessate il Torino e pure l'Hellas Verona, che lo riaccoglierebbe così dopo pochi mesi dall'addio.