Il tecnico del Brighton su Coppola: "Eccezionale, va in prestito per la Nazionale"

"Ottenendo più minuti di gioco questo andrà a beneficio della sua crescita e gli darà la migliore possibilità di aiutare l'Italia, la sua Nazionale, a raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo e farne parte": così il tecnico del Brighton, Fabian Huurzeler, ha spiegato la scelta di lasciar partire Diego Coppola, che si è trasferito in prestito al Paris FC, in Francia.

Insomma, il Brighton continua a credere in Coppola, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 dopo un investimento di 11 milioni di euro, versati nelle casse del Verona. Il difensore, che oggi ha 22 anni, si è unito al Brighton nel giugno 2025 e ha collezionato nove apparizioni in questa stagione fra campionato e coppe nazionali. Nel comunicato con il quale il Brighton ha annunciato il suo trasferimento in Francia però, si evince come il club continui a credere molto in lui.

Hurzeler ha infatti aggiunto: "Siamo davvero soddisfatti di come Diego si è ambientato e si è adattato alle esigenze di giocare in Inghilterra da quando è arrivato al club la scorsa estate. Il suo atteggiamento è stato eccezionale e ora ha l'opportunità di giocare regolarmente in Francia prima di accoglierlo di nuovo in estate".