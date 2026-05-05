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Valdifiori: "Sarri-bis al Napoli? Può completare un percorso. Senza quella Juve..."

Valdifiori: "Sarri-bis al Napoli? Può completare un percorso. Senza quella Juve..."TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Ivan Cardia
Oggi alle 22:25Serie A
Ivan Cardia
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Mirko Valdifiori, ex centrocampista allenato a Empoli e Napoli da Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli del possibile ritorno del tecnico toscano sulla panchina del club partenopeo: “Sicuramente è un allenatore che ha fatto vedere un grande calcio a Napoli. Nonostante i tanti punti fatti, però, non è riuscito a vincere lo scudetto. Magari potrebbe essere proprio questo a motivarlo ulteriormente: tornare in una piazza che ama molto e completare un percorso rimasto incompiuto”.

Che squadra immaginerebbe?
“Credo che la base ci sia già per un possibile 4-3-3 sarriano, quello che lui ha sempre utilizzato. Il Napoli ha una rosa importante e sarà Sarri, eventualmente, a valutare cosa fare sul mercato insieme alla società. Non posso dire oggi cosa manchi nello specifico: la squadra è già forte, poi dipenderà anche da eventuali partenze e scelte tecniche”.

Che ricordo ha di quel Napoli?
“Quando arrivai io, c’era ancora il lavoro di Benítez e molti giocatori erano in discussione. Con Sarri tanti si sono trasformati: Koulibaly, Jorginho, Ghoulam, Insigne, Mertens. Ha valorizzato tutti in modo incredibile. La Juventus di quegli anni era molto forte e macinava punti, spesso vicino ai 100. Senza quella Juve, il Napoli avrebbe potuto vincere più di uno scudetto”

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