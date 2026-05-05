Arteta e Simeone giocano a scacchi: 3 cambi a testa nello stesso momento, fuori Calafiori

Triplo cambio per Atletico Madrid e Arsenal, in una semifinale di ritorno di Champions League sempre più intensa, una vera partita a scacchi. Diego Simeone rivoluziona il fronte offensivo: dentro Johnny Cardoso, Nahuel Molina e Alexander Sorloth, mentre lasciano il campo Ademola Lookman, Giuliano Simeone e Robin Le Normand.

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Risponde immediatamente Mikel Arteta con un triplo cambio altrettanto pesante: fuori Riccardo Calafiori, Eberechi Eze e Bukayo Saka, dentro Piero Hincapié, Noni Madueke e Martin Odegaard. L'italiano, poco fa, aveva rischiato un calcio di rigore per un intervento su Griezmann.