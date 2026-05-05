Antognoni: "Sui giovani stiamo crescendo, ma serve il coraggio di farli giocare"
Giancarlo Antognoni, ex centrocampista della Fiorentina e della Nazionale, campione del Mondo con l'Italia nel 1982 ed oggi capo-delegazione dell’Under 21 azzurra, è stato intervistato da LaCnews.it: "Sui giovani stiamo crescendo, se poi un allenatore ha anche il coraggio di fare giocare i giovani sarebbe una cosa fondamentale. Ci sono giocatori interessanti e con buone prospettive, rimane però il fatto che vanno fatti giocare nelle rispettive squadre e a osare un po' di più. In nazioni come Spagna, Germania, Olanda o Francia in questo senso sono cresciuti molto mentre noi, al contrario, siamo un po' regrediti. La vittoria dell'Europeo Under 17, però, spero sia di buon auspicio per il futuro”.
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