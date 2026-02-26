Dimarco: "Sogno Scudetto e qualificazione ai Mondiali. Genoa? Non merita questa classifica"
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport: "Ho lavorato come sempre, ci sono stagioni in cui fai meno bene e altri in cui performi invece tantissimo. Sono felice di aiutare la mia squadra, il lavoro paga sempre. Sogni? Scudetto e qualificazione ai Mondiali".
Prosegue e conclude quindi Dimarco, concentrandosi sul prossimo incontro di campionato, sabato contro il Genoa: "Il Genoa sicuramente è in una posizione di classifica che non merita, ha dei giocatori forti, è una squadra compatta e abbiamo visto che hanno fatto risultato in molti campi ostici. Dobbiamo essere pronti a sfidare un avversario forte".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
