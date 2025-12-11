Live TMW Dinamo Kiev, Kostyuk: "Risultato giusto. Il cambio tattico di Vanoli ci ha incartati"

Una buona partita non basta alla Dinamo Kiev, battuta in casa della Fiorentina per 2-1. Al termine del match il tecnico della formazione ucraina Igor Kostyuk è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ko. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 20:55 - inizio conferenza stampa

Il risultato è giusto?

"Sia nel primo che nel secondo tempo cercavamo di fare azioni, anche se ci siamo riusciti solo in parte. La Fiorentina giustamente ne ha approfittato e il risultato è giusto".

Il cambio tattico dei viola vi ha messo in difficoltà? (Domanda di TMW)

"Sì, abbiamo studiato la Fiorentina e in effetti all'inizio del secondo tempo siamo stati più aggressivi. Poi la Fiorentina ha cambiato modulo, Vanoli si è messo a quattro e dopo questo cambiamento non siamo più riusciti a creare occasioni".

Ore 21:01 - fine conferenza stampa