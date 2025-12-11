Fiorentina, Vanoli: "Vittoria cercata a tutti i costi, adesso testa al campionato"

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Fiorentina-Dinamo Kiev, match della quinta giornata di Conference League concluso con il successo per 2-1 dei viola. L'allenatore della squadra toscana ha commentato la prestazione dei suoi giocatori e la reazione dopo il gol subito.

Una vittoria importante. Avete finalmente trovato il click giusto?

"Questa partita era di vitale importanza. Non so se c'è stato quel click di cui si parlava ieri in conferenza stampa, però un dato molto importante è che questa squadra, anche se ha subito il gol, rispetto al passato ha avuto una grande reazione. La volevamo veramente questa vittoria, la cercavamo a tutti i costi perché le vittorie fanno bene al morale. Abbiamo tantissime cose da migliorare perché abbiamo ancora a volte dei fantasmi dentro di noi, ma questo è normale. Ho detto ai ragazzi di guardare che cosa hanno fatto in campo, il sacrificio che ci hanno messo, perché è l'atteggiamento che serve per la prossima partita".

Ha parlato tanto ieri di unione, coraggio e determinazione. Oggi lo ha visto in campo?

"Sì, l'ho visto e l'hanno dimostrato. Deve essere così perché quando sei in quella posizione di classifica in campionato ci tenevamo. Prima di tutto anche alla conferenza ho detto che abbiamo le possibilità per portare avanti questa competizione. Le partite ti aiutano anche con i risultati, a tirare fuori un po' il morale. Adesso dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il campionato è la cosa più importante di tutte, quindi questa la archiviamo e ci concentriamo sul campionato".

Al 66esimo ha fatto delle mosse che sembravano preparate. Gudmundsson dietro a Kean, Fortini... Aveva in testa questa soluzione da tempo?

"L'ho detto nella pre-partita, penso che questa squadra possa fare questo e l'hanno dimostrato. Ce l'avevo in testa da tanto, poi non mi ero detto che si riparte così, però bisogna sempre aspettare il momento giusto. Qui è l'unico esterno che ci può aiutare, è entrato benissimo ma veniva da un infortunio. Fortini è un ragazzo giovane che faceva l'ala. A volte anche partire così dopo non hai tanti cambi, però nel corso della partita ci avevo in mente da tanto. Dovevamo cercare la vittoria e questo è venuto anche da parte di chi è entrato. Sono entrati veramente bene".

Come si capitalizza ora sul piano emotivo e psicologico questa vittoria? Bisogna subito mettere la testa al Verona?

"Assolutamente sì, dobbiamo sgomberare un po' la testa, sapendo che stasera nella situazione in cui siamo psicologicamente abbiamo sprecato tantissime energie. Quando sei in questa situazione per arrivare a una vittoria le energie mentali sono superiori a quelle fisiche. Adesso dobbiamo essere sereni. Ho detto ai ragazzi che dopo questa partita vogliamo andare tutti insieme al Viola Park, stare insieme, staccare un po' la testa. Domani mattina recuperiamo le energie nervose che giocando ogni giorno sono quelle più importanti. Massima concentrazione da qui in poi".