La Roma passa con un autogol a Glasgow: Scales batte Schmeichel, Celtic sotto
La Roma al 7' si porta in vantaggio sul campo del Celtic grazie all'autorete di Scales. Calcio d'angolo battuto da Soulé e il difensore, nel tentativo di anticipare Mancini batte Schmeichel con un colpo di testa sotto l'incrocio dei pali!
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
