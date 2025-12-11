Bologna sotto al 17' a Vigo: l'1-0 del Celta lo segna Bryan Zaragoza
Il Celta Vigo passa in vantaggio al 17' con Bryan Zaragoza. Azione sviluppata sulla destra da parte degli spagnoli, con Swedberg che si libera facilmente di Lykogiannis a destra, entra in area e serve a rimorchio l'attaccante, che mette facilmente alle spalle di Ravaglia. Bologna sotto 1-0.
Clicca qui per seguire il live di TMW di Celta Vigo-Bologna.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
