...con Costantino Nicoletti

Una sconfitta pesante. Una sconfitta che fa tornare il maltempo su Firenze. La Fiorentina perde 3-0 contro l'Udinese e non riesce a staccarsi dal Lecce e dalla Cremonese. È ancora bagarre in zona salvezza. "Questa squadra soffre quando schierata con la difesa a tre", dice a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato fiorentino, Costantino Nicoletti.

Un risultato del genere, pesa.

"L'Udinese l'ho vista più convinta, doveva vendicare la batosta dell'andata. Mi lega un grande rapporto a Gian Luca Nani, la sua squadra all'andata andò via incazzata dal Franchi. La Fiorentina l'ho vista scarica a livello di preparazione".

Come si supera questa situazione?

"C'è da lavorare e basta, non c'è altra soluzione. Adesso la Fiorentina ha delle partite alla portata. I prossimi impegni diranno tanto".

Scudetto: l'Inter va spedita. Cosa ha sbagliato il Napoli?

"Il Napoli quest'anno ha tanto da recriminare per gli infortuni. Il mercato è stato importante però è uscito da Coppa Italia e Champions e oggi lo Scudetto è irraggiungibile. Qualcosa non ha funzionato. Conte magari non ha inciso come nella passata stagione".

Si aspetta l'addio di Conte a fine stagione?

"Non mi sorprenderebbe assolutamente. La sua storia parla chiaro".