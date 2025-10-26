"Dite a Kevin di batterlo": il retroscena sul rigore di De Bruyne voluto da Conte

Il Napoli è in festa all'indomani della vittoria ottenuta contro l'Inter nel big match giocato allo stadio Maradona: gli azzurri hanno superato 3-1 la squadra di Cristian Chivu, riportandosi al comando della classifica di Serie A. In attesa del risultato della Roma, per capire se al termine di questa giornata sarà un primo posto in solitaria o condiviso con i giallorossi (che alle 15 affronteranno il Sassuolo).

A proposito di attesa però, a tenere in ansia la piazza sono le condizioni di Kevin De Bruyne. In occasione del tanto contestato calcio di rigore ottenuto da Giovanni Di Lorenzo nel contatto con Henrikh Mkhitaryan, il belga si è incaricato del tiro, realizzando il penalty, per poi lasciare immediatamente il campo, infortunato. Per sapere qualcosa in più sulle sue condizioni fisiche bisognerà attendere gli esami strumentali.

Intanto in merito a questo episodio spunta un retroscena. Come raccontato da Dazn infatti, dalla panchina del Napoli al momento in cui Mariani ha fischiato il calcio di rigore è arrivata una indicazione precisa. Il tecnico azzurro Antonio Conte infatti ha urlato ai giocatori e in particolare a Politano: "Dite a Kevin di batterlo". Segno della fiducia che il tecnico ha nel campione arrivato dal Manchester City.