Djuric alla Cremonese, l'agente: "Sfida stimolante, a Parma giocava poco. Nicola? Lo conosce"

Ora è ufficiale: Milan Djuric lascia il Parma e va a rinforzare l'attacco della Cremonese. L'agente dell'attaccante, Vittorio Sabbatini, ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com le motivazioni che hanno spinto il giocatore ad optare per questo cambio di squadra nel mercato invernale.

Come è arrivata questa scelta?

"La Cremonese ha fatto un buonissimo inizio di stagione ed è una sfida stimolante per lui. Parliamo di una grande società, con un grande allenatore. La chiave di volta è stata rappresentata dal fatto che purtroppo al Parma ha giocato poco in questa prima parte di stagione. Milan ha ancora grande voglia di spendersi e di essere utile alla causa. Nel momento in cui è arrivata l'opportunità di andare alla Cremonese abbiamo preso subito la cosa in considerazione e siamo contenti che si sia potuta concretizzare".

La presenza di Nicola in panchina è stata importante per la scelta?

"Sicuramente sì. La presenza di Nicola è stata molto importante. Un allenatore che lui già conosce e che ha già avuto, con lui ha fatto bene, ha avuto degli ottimi risultati. Anche questo ha avuto il suo peso specifico".

È stimolante per lui giocarsi il posto anche con uno come Jamie Vardy?

"Il gruppo di attaccanti è abbastanza eterogeneo. A seconda delle situazioni quindi l'allenatore potrà scegliere il tipo di giocatore a lui più congeniale. Jamie Vardy è un giocatore molto importante, ma ce ne sono altri altrettanto importanti che aumentano di parecchio il livello della rosa".

Altre squadre avevano chiesto di lui?

"C'erano stati dei sondaggi da parte di altre squadre di Serie A, quasi tutte invischiate nella lotta per la salvezza. La Cremonese è stata quella più lesta e concreta, ha fatto la proposta più lusinghiera e allettante. La cosa più importante però è la considerazione che ha del club e della società".

Quanto può essere importante ancora per la salvezza della Cremonese?

"Milan è un giocatore che ha un ottimo bagaglio, consolidato in Serie A. Fino alla scorsa stagione è stato il giocatore che aveva i numeri migliori dal punto di vista del gioco aereo, in tutta Europa. L'esperienza poi può essere funzionale ad aiutare la Cremonese".