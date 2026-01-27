Vicenza lanciato verso la Serie B, Fontana: "La vittoria si programma, non arriva per caso"
Gaetano Fontana, tecnico che in carriera ha allenatore Gubbio, Latina e Turris fra le altre, è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.
Mister, partiamo dal Vicenza. Una stagione straordinaria: il 4-1 nel derby con il Cittadella e il +15 in classifica sembrano raccontare di una squadra che sta facendo un campionato a parte.
"Credo vada elogiato tutto l’ambiente: la società, lo staff tecnico e il gruppo squadra. Sono stati bravi a rimboccarsi le maniche, a non piangersi addosso per quello che era successo in passato e a ripartire con convinzione. Probabilmente nemmeno loro immaginavano un distacco così ampio, ma oggi è assolutamente meritato".
Questa cavalcata nasce anche dopo una piccola rivoluzione estiva, dopo due promozioni mancate. Quanto è stato importante cambiare?
"A volte cambiare è necessario. Chi arriva è spesso libero da un retaggio mentale negativo e porta entusiasmo, autostima, energia nuova. Togliersi di dosso certe etichette può fare la differenza. Il Vicenza ha saputo rigenerarsi".
Questo dominio è figlio di un girone meno competitivo o il Vicenza è davvero di un altro livello?
"È sempre difficile confrontare i gironi. Io credo che il girone C sia il più competitivo per intensità e pressione ambientale, ma questo non toglie nulla al Vicenza: sta facendo un campionato a parte. La rivale più accreditata era il Brescia, che però ha iniziato in ritardo dal punto di vista della programmazione".
E questo porta a un tema chiave: la programmazione.
"Esatto. Questo deve essere un messaggio forte per le società. La vittoria si programma. L’eccezione è vincere subito, la regola è costruire, ristrutturare, rigenerare energie. Vicenza è l’esempio perfetto".
Restando nel girone, l’Inter U23 sta sorprendendo. Dopo il caso Milan Futuro, l’Inter sembra aver approcciato la Serie C con grande lucidità.
"La carta vincente si chiama Vecchi. Conosce l’ambiente Inter, conosce la categoria e conosce i ragazzi del vivaio. È una base solidissima. Le seconde squadre devono partire così se vogliono davvero essere un serbatoio per la prima squadra- L’Inter ha avuto l’intelligenza di affidarsi a un professionista che sa indirizzare anche la società. Vecchi è una garanzia. A volte serve qualcuno che sappia dire: “Si fa così”. Al Milan, invece, si sono sommate difficoltà e inesperienza".
Sulle seconde squadre in Serie C c’è però anche un certo malessere. Possono essere ancora un valore?
"Sì, ma con dei limiti chiari. Tre o quattro al massimo. E soprattutto va tutelato il prodotto italiano. Il progetto è nato per far crescere i nostri giovani, ma oggi vedo ancora troppi stranieri".
Passiamo al girone C, che come tradizione offre grande equilibrio. Catania, Benevento e Salernitana si sono rinforzate sul mercato: possono cambiare gli equilibri?
"Credo che sarà così fino alla fine. La Salernitana sta pagando una riprogrammazione totale dopo due retrocessioni. Serve tempo per ricostruire".
Catania e Benevento invece sembrano più avanti.
"Perché c’è continuità. Il Catania lavora da due anni con Toscano, il Benevento ha una struttura collaudata. Questo conta tantissimo".
Ai playoff, però, il girone C spesso paga dazio.
Il Girone C è una battaglia ogni domenica. Spesso le squadre arrivano ai playoff con l'amarezza di aver mancato la promozione diretta e con lo stress di dover vincere a tutti i costi. I playoff sono una lotteria dove vince chi ha i nervi più saldi o, a volte, chi ha meno pressione, come successo l'anno scorso al Pescara o Carrarese e Lecco in passato".
Chiudiamo con un focus sull’Ascoli. Molti addetti ai lavori dicono che sia la squadra che gioca meglio. Condivide?
"Sì. L’Ascoli gioca molto bene. Tomei è un allenatore bravissimo e ha dato un’identità chiara alla squadra. Ma servono tempo e continuità".
Cosa manca per fare il salto?
"La continuità del lavoro. L’Ascoli ha cambiato tanto, anche a livello societario, ed è partita in ritardo. Alcuni giocatori oggi sono cresciuti tantissimo rispetto all’anno scorso. Quando cambi 20 elementi è normale sbagliarne qualcuno".
Quindi il messaggio è pazienza.
"Sì. La crescita porta conoscenza, la continuità porta solidità. Se produci buon calcio, hai una base fortissima per costruire qualcosa di vincente. Il risultato non va sperato, va cercato attraverso il gioco".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.