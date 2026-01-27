Napoli, Neres si opera ma Conte perde un altro big. E il mercato resta a saldo zero

Non c’è pace per Antonio Conte. Nella giornata appena conclusa, David Neres si è operato a Londra: “Tutto bene”, dice accennando un sorriso dal letto d’ospedale. Se la stagione del brasiliano non è finita, poco ci manca: tornerà al lavoro tra circa 3 mesi, quando il campionato del Napoli sarà ormai agli sgoccioli.

Oltre all’ex Ajax, nelle prossime settimane Conte dovrà fare anche a meno di Vanja Milinkovic-Savic, portiere che ha dovuto rinunciare alla sfida poi persa con la Juventus per 3-0. Gli esami a cui è sottoposto hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tempi di recupero previste dalle 2 alle 3 settimane: il rientro è previsto per Napoli-Roma del 15 febbraio o per la successiva Atalanta-Napoli.

Tra infortuni e difficoltà, continua il lavoro di Giovanni Manna per rinforzare la squadra. A saldo zero: il consiglio federale andato in scena nella giornata appena conclusa ha certificato che le big rivali - Juventus, Inter, Roma e Milan - non hanno dato il nullaosta alla modifica delle norme federali in corso d’opera. “Il principio è giusto, di buon senso, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione non solo per chi si trovava nelle stesse condizioni e aveva già ottemperato, ma anche per altre realtà - ha detto il presidente federale Gabriele Gravina -. Ci siamo preoccupati che ci potessero essere delle azioni risarcitorie nei confronti della Federazione da parte di società che non erano d’accordo. Per questo abbiamo chiesto alla Lega di A di rivolgersi alle società che si erano astenute e avevano votato contro questa delibera perché rinunciassero a qualunque forma di responsabilità, ad oggi non ci è arrivata nessuna comunicazione in tal senso né verbale né scritta”. Tutto come previsto.