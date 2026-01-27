TMW Il Siracusa pesca in casa Pergolettese: arriverà Di Gesù. Percorso inverso per Catena

Un Siracusa che nel Girone C sta lottando per portarsi nuovamente fuori dalla zona playout, con quella salvezza che dista a ora solo tre punti, e un Siracusa chiaramente attivo sul mercato per apporre qualche correttivo alla rosa. Il reparto che adesso la formazione siciliana vuole rinforzare, è il centrocampo, e una pedina sembra essere già stata individuata dal club: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in Sicilia arriverà Enrico Di Gesù, che lascerà quindi la Pergolettese, dove era arrivato proprio l'ultimo giorno del mercato estivo. La trattativa è ai dettagli, ma la fumata bianca non tarderà ad arrivare.

Anche perché, sempre come raccolto dalla nostra redazione, i lombardi avranno la contropartita. Il percorso inverso del classe 2002, infatti, verrà fatto da Etienne Catena che, come avevamo già anticipato, era in uscita dal club siciliano. Non resta quindi che attendere.