Como, non solo stranieri. In Coppa Italia le 'nuove leve' italiane annunciate da Fabregas

Cesc Fabregas lo aveva promesso: "Stiamo cercando di spingere attraverso la nostra squadra giovanile per insegnare loro i nostri metodi a partire dai 15 anni, in modo che possano essere pronti". Una risposta che arrivò in seguito alle accuse che qualcuno aveva mosso al suo Como: una macchina (quasi) perfetta ma che nel motore non aveva neanche un italiano. Il tecnico spagnolo, anche in quell'occasione rispose in maniera mai banale: "So che abbiamo preso un sacco di giocatori spagnoli, ma credetemi sto cercando giocatori italiani. Tra un italiano e uno spagnolo prenderei un italiano, solo che non ne avete". Parole forti che aprirono una grossa riflessione sul modo di far calcio nel nostro paese.

Non stupisce, dunque, che nella rosa dei lombardi compaia soltanto Edoardo Goldaniga - impiegato in una gara di Coppa Italia finora - come rappresentante del Belpaese. Ma questa sera, al Franchi per gli Ottavi di finale contro la Fiorentina, ecco le 'nuove leve' annunciate dal tecnico catalano: si tratta di Pisati, sedicenne seconda punta arrivato in estate dalle giovanili del Milan; e di De Paoli, difensore centrale di 18 anni arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese.

Nel frattempo, la Fiorentina, per la gara è pronta ad un massiccio turnover. In porta, dopo essere tornato dal prestito allo Sturm Graz, agirà Oliver Christensen, che darà un turno di riposo a David De Gea. Davanti a lui ci sarà l'ex capitano Luca Ranieri, che si posizionerà al centro perché a sinistra dovrebbe esserci una novità assoluta, ossia Luis Balbo, venezuelano classe 2006 che milita nella Primavera di Galloppa. A centrocampo vanno verso il debutto dal 1' minuto gli ultimi arrivati Brescianini e Fabbian. Sulla corsia esterna si dovrebbe rivedere Fazzini, che non gioca da due mesi e mezzo reduce da un infortunio. Davanti, senza Kean, toccherà ancora a Piccoli (QUI la nostra anteprima).