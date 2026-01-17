Domani Bologna-Fiorentina, i convocati di Vanoli: Kean out, ancora problemi alla caviglia
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a Bologna, partita confermata nonostante il lutto che ha colpito il mondo viola con la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Come anticipato da TMW, non c'è Moise Kean: l'attaccante non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia e verrà successivamente valutato giorno per giorno.
Oltre a Dzeko, manca ovviamente anche l'ultimo acquisto - Jack Harrison - che per questioni burocratiche è dovuto tornare in Gran Bretagna. Presenti in lista due giovani della Primavera, Balbo e Braschi.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Brescianini, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm.
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Piccoli, Solomon.