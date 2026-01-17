TMW Fiorentina, Kean verso il forfait. L'attaccante non dovrebbe neanche partire per Bologna

In una giornata segnata dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina deve comunque prepararsi alla trasferta che avrà luogo domani pomeriggio al Dall'Ara contro il Bologna, gara in programma alle ore 15:00 e valida per il 21^ turno del campionato di Serie A. I viola hanno deciso di non chiedere alla Lega di posticipare il match e dunque ci sarà il regolare svolgimento della partita.

In questo contesto emergono importanti novità che riguardano Moise Kean. Già nella giornata di ieri vi avevamo raccontato di come il calciatore si fosse allenato a parte a causa di un problema alla caviglia che ormai si trascina da un paio di partite e di come fosse in dubbio la sua presenza nell'undici titolare per la partita. A distanza di 24 ore la situazione non sembra essere migliorata. Anzi.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Kean non ha svolto l'allenamento in gruppo nemmeno oggi ed è fortemente a rischio la sua convocazione. Dopo due panchine di fila contro la Cremonese e la Lazio, ed aver stretto i denti contro il Milan, Paolo Vanoli dovrebbe dare un turno di riposo al suo attaccante e lasciarlo al Viola Park per continuare le cure di rito.