Domani Cagliari-Juventus, i convocati di Pisacane: torna Mina, sempre out Deiola
Sono 25 i calciatori convocati da Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, in vista della gara di domani con la Juventus. Sempre out Deiola a centrocampo, torna a disposizione Yerry Mina.
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Zè Pedro, Obert.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Liteta.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Sebastiano Esposito.
