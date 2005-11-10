C'è una coerenza granitica e spigolosa nelle parole di Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma non ha mai cercato compromessi e le sue frasi, nell’arco di una carriera ultra trentennale, si fondono su un dogma: prima di tutto il proprio credo, a patto però di esser sostenuto e sopportato.

La strada maestra

Lo ha imparato a proprie spese agli albori della sua breve e infelice avventura all’Inter, nel 2011: "Si parla spesso di progetto, in realtà il progetto non c’è mai stato. All’Inter sono rimasto troppo poco per poter fare danni. I danni li ho subìti, semmai". Gasperini è uno studioso del pallone, uno di quei tecnici che affonda le proprie radici nella lezione di chi lo ha preceduto: "Dopo aver smesso ho iniziato a studiare, a costruire una mia metodologia. Nei settori giovanili italiani si dà troppa importanza all’aspetto fisico: è stata la Spagna a rigenerare i piccoli. L’allenatore che mi ha dato di più? Se parliamo di tattica dico Enrico Catuzzi, che iniziò nel 85/86 a giocare a zona nel Pescara". Sacchi, Galeone e Lippi le altre fonti d’ispirazione di un allenatore che non ha mai cercato la popolarità facile e scontata, tantomeno ha mai voluto indossare i panni dell'amico nello spogliatoio. Lo ha chiarito senza filtri a Repubblica, nel novembre 2016: "Cerco di essere professionale. Non faccio il confessore o il fratello maggiore dei giocatori, non cerco il dialogo a tutti i costi. Quello che ci unisce è la professionalità. Se qualcuno mi cerca sa dove trovarmi".

Unico nel suo genere

Nel definire il proprio carattere, ha sempre mostrato una corazza: "Sono permaloso con i permalosi, arrogante con gli arroganti, presuntuoso con i presuntuosi e con chi non stimo. Per il resto sono uno normale". Il suo calcio, ad ogni modo, resta unico nel suo genere e allergico alle etichette, come ha sintetizzato sulle pagine di Sportweek: "Io sono un giochista che ritiene il risultato fondamentale. Per arrivare al risultato bisogna giocar bene al calcio, questo è certo. Ma i tre punti contano, eccome". La storia di Gasperini è fatta anche di sliding doors: l’Europa League alzata nel cielo di Dublino nel 2024 non sarebbe mai arrivata senza la capacità di sopravvivere ai primi giorni bui di Bergamo. Dopo Atalanta-Palermo 0-1 del 21 settembre 2016 – la quarta sconfitta nelle prime cinque di campionato – il tecnico di Grugliasco rispose così a chi gli chiedeva se e quanto si sentisse in discussione: “E’ normale esserlo, in una situazione come questa, ma quello mostrato oggi è l’unico spirito possibile per giocare in un campionato come questo e raggiungere l’obiettivo”. Da quel momento l’Atalanta aprì un filotto di 8 vittorie e un pareggio nelle successive nove partite.

Sogno capitale

Il resto è storia, fino ad arrivare al presente e a un duello in salsa romana in testa alla classifica. “La loro ambizione – disse prima del derby dello scorso anno – è rovinare il nostro cammino. Faranno di tutto per rovinarci la frittata”. Del resto Gasperini ha da sempre un solo traguardo in testa: “Io ho sempre cercato di migliorare le squadre e migliorare gli obiettivi”. In virtù di questo, riportata la Roma in Champions dopo sette anni, il passo successivo è semplice da intuire: salire ancora di un gradino e inseguire quel sogno che sulla sponda giallorossa della Capitale si aspettano di poter rivivere dal 2001.