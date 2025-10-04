Domani Fiorentina-Roma, i convocati di Pioli: tutti a disposizione ad eccezione di Sohm

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Roma (fischio d'inizio al Franchi alle ore 15.00). Tutti a disposizione di mister Pioli, ad eccezione di Sohm (già assente giovedì scorso in occasione dell'esordio stagionale in Conference League).

la lista completa dei convocati della Fiorentina:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Pablo Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli, Sabiri

Come arriva la Fiorentina - La squadra viola è pronta ad accogliere al Franchi la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce anch’essa dalle fatiche in campo europeo. Nel post partita del match di giovedì Pioli aveva dichiarato di aver pensato un po’ ai giallorossi, ma non troppo, per quanto riguarda la formazione, segno evidente di come le scelte non andranno troppo in controtendenza rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà sempre De Gea, così come la difesa dovrebbe essere composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con Comuzzo ancora out. Sulle corsie esterne, se da una parte Dodo sembra intoccabile, dall’altra la gara in ombra fatta giovedì da Gosens e il buon ingresso di Parisi apre un piccolo ballottaggio. In cabina di regia tornerà Nicolussi Caviglia, affiancato probabilmente da Mandragora e Ndour. In avanti torna al suo posto un riposato Moise Kean, assente contro il Sigma Olomouc per squalifica, mentre alle sue spalle è ballottaggio per un posto, con Piccoli in vantaggio su Gudmundsson e Dzeko