Domani Genoa-Venezia, i convocati di Nicola: recuperati Busio e Bella-Kotchap
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono 29 i calciatori convocati da Davide Nicola, allenatore del Venezia, per la partita di domani con il Genoa.
Recuperati, almeno per la panchina, sia Busio a centrocampo sia Bella-Kotchap in difesa.
La lista di Nicola
Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:Toma Basic, Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:30 Serie A
Roma, Gasperini: "Aver giocato così contro questo Napoli è una bella iniezione per noi"
20:22 Serie A
Lazio, Gattuso: "Lo step fatto con la Juventus dobbiamo vederlo stasera. Taylor è al 100%"
20:15 Serie A
Napoli, Allegri nervoso sui numeri difensivi: "Ho cambiato modo, ora tutti all'attacco"
20:10 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, a breve Allegri in conferenza stampa dopo il pareggio con la Roma
20:09 Serie A
Napoli-Roma 3-3, le pagelle: disastro Beukema, McTominay MVP. Gollini, gran prova da ex
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi