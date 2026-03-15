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Fiorentina, buone notizie da Kean: si è allenato in gruppo e partirà per Cremona
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Arrivano novità importanti dalla seduta pomeridiana della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb, il centravanti viola Moise Kean si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe partire assieme alla squadra per Cremona, dove domani allo Zini è in programma la delicatissima sfida salvezza contro la Cremonese che chiuderà la 29^ giornata.
Il numero 20 gigliato sembra aver smaltito completamente dall'infiammazione alla tibia che lo aveva tenuto fuori contro Parma e Rakow, in Conference League, e adesso è pronto a tornare a disposizione di Paolo Vanoli, vedremo se dal primo minuto o soltanto a partita in corso.
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