TMW Fiorentina, buone notizie da Kean: si è allenato in gruppo e partirà per Cremona

Arrivano novità importanti dalla seduta pomeridiana della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb, il centravanti viola Moise Kean si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe partire assieme alla squadra per Cremona, dove domani allo Zini è in programma la delicatissima sfida salvezza contro la Cremonese che chiuderà la 29^ giornata.

Il numero 20 gigliato sembra aver smaltito completamente dall'infiammazione alla tibia che lo aveva tenuto fuori contro Parma e Rakow, in Conference League, e adesso è pronto a tornare a disposizione di Paolo Vanoli, vedremo se dal primo minuto o soltanto a partita in corso.