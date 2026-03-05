Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 28ª giornata: novità Lasagna e Marras

Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:19Serie B
La giornata infrasettimanale di Serie B ha confermato il grande equilibrio del campionato. Il Pescara ferma il Frosinone sul 2-2 al termine di una gara intensa, anche se il gol subito nel finale lascia qualche rimpianto. In zona alta vincono Palermo, Venezia e Monza, che consolidano le loro posizioni, mentre la corsa ai playoff resta apertissima. Tra i risultati più evidenti c’è il 4-0 con cui il Sudtirol ha espugnato Reggio Emilia. Vittorie importanti anche per Entella e Bari, mentre lo Spezia non riesce ad andare oltre il 2-2 sul campo del Padova.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.59 (28)
2. Pohjanpalo (Palermo) 6.33 (27)
3. Zanimacchia (Modena) 6.28 (27)
4. Lasagna (Padova) 6.25 (18)
5. Marras (Mantova) 6.25 (16)

