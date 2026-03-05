Serie B, la classifica assistman: Palumbo aggancia Calò in vetta a quota 10
Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.
Con la ventottesima giornata di campionato in archivio, con dieci assist, c'è da registrare l'aggancio in vetta a quota dieci di Antonio Palumbo del Modena nei confronti di Giacomo Calò del Frosinone. A due lunghezze di distanza, invece, Pietro Iemmello del Catanzaro. A quota sette, invece, ci sono Yeboah del Venezia ed Elia dell'Empoli. Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):
Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone), Antonio Palumbo (Palermo)
Otto assist - Pietro Iemmello (Catanzaro)
Sette assist - Salvatore Elia (Empoli), John Yeboah (Venezia)
Sei assist - Fabio Maistro (Juve Stabia), Kike Perez (Venezia)
Cinque assist - Mehdi Dorval (Bari), Simone Pontisso (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Alessandro Capelli (Padova), Joel Pohjanpalo (Palermo), Daniele Casiraghi (Sudtirol)
Quattro assist - Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Simone Zanon ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Rares Ilie (Empoli), Giorgi Kvernadze, Ilario Monterisi e Massimo Zilli (Frosinone), Niccolò Radaelli (Mantova), Paulo Azzi (Monza), Jonathan Varas (Padova), Gaetano Letizia (Pescara), Matteo Dagasso (Pescara-Venezia), Manuel Marras (Reggiana*), Salvatore Molina (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)
* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio
