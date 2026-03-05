TMW Marras incubo del Palermo e talento del Mantova: diversi club su di lui per l’estate

C'è un giocatore che sta rubando l'occhio alla prima stagione di Serie B e meriterebbe una menzione speciale. Nonostante il suo arrivo al Mantova stia combaciando con un 18esimo posto in classifica e l'impiego ruoti attorno ai 900 minuti, Tommaso Marras si sta facendo notare in cadetteria in tempi recenti.

Ala destra, di piede mancino, soprattutto italiano e classe 2004 è cresciuto tra Sparta Novara e Chieri, trascorrendo un anno e mezzo nelle giovanili del Monza. Fino alla scelta di misurarsi un anno fa in Serie C con la maglia del Caldiero Terme, a 20 anni ha firmato 6 reti e 4 assist in 37 presenze ufficiali, denotando ottime qualità, estro e fantasia che lo hanno fatto balzare dritto in cadetteria.

In estate infatti ha firmato con il Mantova un contratto triennale e valido fino al 30 giugno 2028, sintomo di attestato di stima. Un inizio di stagione in sordina in Serie B, fino all'ottima prova con l'Avellino che ha anticipato l'esplosione di Marras. A fine novembre si è sbloccato con una doppietta allo Spezia nell'arco di mezz'ora in campo, con il Palermo nel girone d'andata ha trovato un'altra rete a completare una prestazione da applausi, sempre su intuizione di mister Francesco Modesto.

Continuità di segnature mostrata contro il Venezia, fino al periodo di magra per 6 partite di fila. Tempo di incrociare nuovamente i rosanero, stavolta al "Barbera", per colpire di nuovo. Stavolta su rigore, seppur mostrandosi nettamente il più pericoloso tra tutti nella sconfitta finale per 1-2 incassata dalla quarta in classifica di Serie B. I virgiliani sono scivolati nuovamente in zona retrocessione, pena errori che hanno pagato caro rispetto a quanto seminato. Ma in più di mezz’ora Marras si è costruito lo 0,70% di xG per 4 tiri totali a impensierire Joronen e il Palermo. Il futuro è luminoso e non a caso - secondo le informazioni di TMW - ha già incassato il gradimento di diversi club in Italia. Attenzione dunque al mercato in estate, perché il 22enne di Novara potrebbe anche approdare in nuovi lidi.