Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 28ª giornata: sorpresa Santoro del Modena
Partite combattute e risultati pesanti nel turno infrasettimanale di Serie B. Il Pescara esce con un 2-2 dalla sfida contro il Frosinone: un punto che lascia un po’ di amaro in bocca per il pari subito nel finale ma che consente agli abruzzesi di restare agganciati alla corsa playoff. Davanti non rallentano Palermo, Venezia e Monza, tutte vittoriose. Alle loro spalle la situazione resta molto equilibrata. Spicca il netto successo del Sudtirol a Reggio Emilia (0-4), mentre Entella e Bari conquistano tre punti importanti. Pareggio invece per lo Spezia a Padova.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la ventottesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Centrocampisti
1. Busio (Venezia) 6.54 (26)
2. Yeboah (Venezia) 6.52 (24)
3. Calò (Frosinone) 6.44 (27)
4. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)
5. Santoro (Modena) 6.36 (28)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.