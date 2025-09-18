Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Domenica il derby della Capitale, Cana: "La Lazio ha tutte le qualità per portarlo a casa"

© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 14:45Serie A
di Andrea Piras

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex Lazio Lorik Cana ha parlato del derby di Coppa Italia vinto nel 2013: "Il primo ricordo che ho del 26 maggio sono gli occhi dei tifosi laziali pieni di gioia - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Eravamo consapevoli di cosa significasse per la gente quella partita, oltre che per i giocatori che non avevano mai alzato una coppa.

Partimmo molto forte in quella stagione, poi facemmo fatica in inverno fermandoci con il Fenerbache ai quarti in Europa, quando poi finì il campionato ci preparammo per la finale con la Roma andando in ritiro a Norcia, tra l’altro facemmo una cena 5 giorni prima in cui mangiammo e bevemmo tanto. Fece un grande lavoro mister Petkovic nella preparazione di quella partita mantenendo una calma generale nella squadra e lavorando senza troppe pressioni. Avevamo una buona solidità dietro e anche una buona esperienza, poi se davanti hai un giocatore come Miro Klose diventa tutto più semplice.

Lulic aveva una leggerezza mentale incredibile prima del derby, lui e Onazi erano i più tranquilli e fecero la differenza, giocarono con una voglia e una leggerezza che poi ha ripagato. I giocatori con cui ho più rapporti di quella squadra sono Lulic, che incontro spesso, e Klose, Mauri, Candreva e Konko sono rimasto in contatto. Pensando al prossimo derby, siamo solo a inizio campionato ed è troppo presto per fare valutazioni, la Lazio ha tutte le qualità per portarlo a casa".

