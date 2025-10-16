Scudetto rossonero. La Gazzetta dello Sport apre con Donnarumma: "Il Milan può vincere"

"Vedo Milan". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'intervista rilasciata da Gigio Donnarumma. Il portiere del Manchester City e della Nazionale ha le idee chiare sulla formazione che vincerà lo Scudetto, visto che punta tutto sui rossoneri e su Max Allegri. Il Milan ha conquistato già cinque vittorie in campionato e punta alla sesta contro la Fiorentina, attesa a San Siro nel match in programma domenica sera.

Intanto il Milan sorride anche guardando alla propria maglia, che diventerà la più ricca del campionato con ben 45 milioni di euro derivanti dagli sponsor. Introiti importanti per i rossoneri, che fanno ben sperare anche guardando ai conti. Ragionamenti simili per l'Inter, che ha toccato quota 546 milioni di ricavi registrando un record per il campionato di Serie A.

INTER - Guardando proprio in casa Inter, il quotidiano si concentra anche su Lautaro Martinez, andando in gol anche durante la sosta per le Nazionali con la sua Argentina. Il capitano nerazzurro scalpita anche per il match di sabato prossimo, visto che l'Inter sarà ospite della Roma all'Olimpico in un big match da non steccare per restare al passo delle big e dare continuità al successo ottenuto contro la Cremonese.