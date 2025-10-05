Koopmeiners, cambio di programma: convocato dall'Olanda al posto di Timber, il motivo
Fuori uno, dentro l'altro. La Nazionale olandese, su stretta decisione del commissario tecnico Ronald Koeman, ha rivisto all'ultimo la lista dei convocati per gli impegni di ottobre previsti per l'imminente sosta: tra le fila degli Oranje ci sarà Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, lasciato fuori in un primo momento, viene chiamato a rapporto per via del forfait di Quinten Timber.
Il difensore del Feyenoord, infatti, non si è completamente ristabilito da un infortunio al ginocchio e non potrà scendere in campo nelle prossime due partite di qualificazione ai Mondiali. Da qui il ripiegamento su Koop, che nell'ultima finestra di impegni di settembre con l'Olanda era stato convocato ma senza mai scendere in campo. La Nazionale olandese giocherà giovedì 9 ottobre contro Malta, mentre domenica 12 ottobre proseguirà la campagna di qualificazione con una partita casalinga contro la Finlandia. Per l’occasione, l’Olanda tornerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam ed è previsto sold out.
La lista aggiornata dei convocati di ottobre
Portieri: Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen); Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion); Robin Roefs (Sunderland).
Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter); Denzel Dumfries (Inter); Jeremie Frimpong (Liverpool); Quilindschy Hartman (Burnley); Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion); Jurriën Timber (Arsenal); Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona); Ryan Gravenberch (Liverpool); Tijjani Reijnders (Manchester City); Jerdy Schouten (PSV); Xavi Simons (Tottenham Hotspur); Donyell Malen (Aston Villa), Teun Koopmeiners (Juventus).
Attaccanti: Cody Gakpo (Liverpool); Mexx Meerdink (AZ); Wout Weghorst (Ajax); Justin Kluivert (Bournemouth).
