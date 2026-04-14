Dopo Marotta, anche il presidente dell'Atletico smentisce Simeone all'Inter: "A lungo con noi"

Negli scorsi mesi è tornato in auge un accostamento destinato forse a non tramontare mai, quello fra Diego Simeone e l'Inter. Un po' come per la Lazio, il suo passato da calciatore in nerazzurro spinge a pensare che prima o poi il tecnico argentino possa tornare a Milano, anche se questa ipotesi è stata presto smentita dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

Sulla questione è intervenuto ora anche il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Diretta/Flashscore News infatti ha dichiarato: "Se dopo le voci sull'Inter posso confermare che Simeone rimarrà tanti anni all'Atletico? Spero di sì. Anzi, sono sicuro che sarà proprio così". E in merito ad alcune critiche ricevute dal Cholo, ha aggiunto: "Non credo che possano esserci critiche nei confronti di Simeone. Sicuramente noi non ne abbiamo. È un grandissimo allenatore e siamo molto contenti di lui".

Lo scorso 24 febbraio, Giuseppe Marotta disse sullo stesso tema a Dazn: "Inter su Simeone? Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza di allenare l'Inter".