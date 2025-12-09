Atletico, il presidente Cerezo: "Julian Alvarez non è al suo livello, ma non è una macchina"

In vista della sfida di stasera contro il PSV Eindhoven (calcio d'inizio alle 21, in Olanda) il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato ai media per parlare del momento della squadra di Diego Simeone.

Il numero uno dei Colchoneros ha sottolineato come un successo potrebbe far vedere tutto da un altro punto di vista, dopo due sconfitte di fila: "Questa è una partita difficile, come tutte, ma la verità è che se vogliamo essere nella top 8 dobbiamo vincere oggi" - le sue parole riprese da MARCA - ". Quando andiamo male, tutto sembra finito. Ma tutte le partite sono diverse, noi dobbiamo essere fra le top 8. La squadra va bene. Sono contento della squadra", spiega.

Cerezo poi commenta il momento difficile a livello realizzativo di Julián Alvarez: "I giocatori sono persone umane, non macchine che se stringi una vite iniziano a funzionare. Non è in linea con quello che dovrebbe essere, ma questo non significa che non possa fare la partita della sua vita oggi".

Sul bel rapporto con Diego Simeone ha sottolineato: "Lo faccio ridere prima delle partite? Gli dico che dobbiamo vincere. Sa bene dove si trova e cosa fa. Dobbiamo superare il PSV, abbiamo una squadra per farlo. I nostri tifosi sono magnifici, speriamo di uscire felici da qui".