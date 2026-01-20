Dopo Paz e Ramon, stavolta il Como guarda a Barcellona. Nel mirino il giovane Cuenca

Non è una novità che il Como guardi ai giovani talenti del calcio spagnolo per pescare qualche profilo giusto da far inserire al meglio nelle dinamiche della squadra allenata da Cesc Fabregas. Non stupirà quindi apprendere delle ultime notizie di mercato che danno la società del lago attenta sulle tracce di Andres Cuenca (18 anni), difensore centrale classe 2007 di piede mancino che alla bisogna è capace di agire anche da terzino a sinistra.

Cuenca è un prodotto del vivaio del Barcellona, società in cui è approdato nel 2019 quando era ancora poco più che un bambino, dopo aver fatto la primissima trafila invece nel Siviglia. Dopo aver bussato al Real Madrid negli ultimi anni per Nico Paz e Ramon, adesso è la volta dei Barça, dal quale comunque il Como ha già bussato l'estate scorsa per prendere Alex Valle. Lo stesso Fabregas, d'altronde, è un ex blaugrana, così come Sergi Roberto.

Attualmente in forza alla squadra B del Barça, che gioca in terza divisione spagnola, secondo Tuttosport Cuenca è uno dei nomi da tenere d'occhio per il Como già per questo gennaio. A proposito di giovani talenti, il quotidiano torinese ricorda come i lariani attendano ancora una risposta dall'Hammarby per il centrocampista Adrian Lahdo (18 anni). Quest'ultimo, si legge, potrebbe essere uno dei sostituti di Lucas Da Cunha (24), entrato nel mirino del Marsiglia di De Zerbi, ma per il quale il Como chiede almeno 20 milioni di euro.