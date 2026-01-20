Ufficiale
Mantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves
Tiago Gonçalves è un nuovo giocatore del Mantova. Come si apprende dal sito della Lega Serie B, il club virgiliano ha depositato il contratto del terzino portoghese, che arriva in prestito dagli ungheresi dell’Újpest FC.
In carriera ha vestito le maglie di Genoa, Messina, Novara e Pontedera.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
