De Zerbi: "Mi dispiace per come viene trattato Fabregas. Successe anche a me 10 anni fa"

Nella lunghissima intervista concessa a Viva el Futbol, Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, è stato sollecitato a parlare di Cesc Fabregas, che sta facendo benissimo con il Como: "Non devo dare consigli a nessuno. L'ho visto due volte, una a Italia-Norvegia, abbiamo parlato giusto 5 minuti… Mi dispiace per come viene trattato".

De Zerbi spiega cos'è che ritiene scorretto: "Ognuno può dire quello che vuole, siamo in democrazia, ma quando si va oltre nei giudizi e si inizia a parlare di presunzione o si dice che vuole fare il fenomeno sono cattiverie che mi danno fastidio. Se si vuole parlare di risultati, quando si parla di Fabregas bisogna stare zitti perché il Como è sesto. Dicono che ha fatto un mercato importante, ma è sesto, dove doveva essere? Non capisco. L'allenatore non deve solo mettere la squadra in campo, è anche tanto altro, è gestione e un miliardo di cose. Se si deve analizzare solo il risultato non servono tutti questi opinionisti".

Infine fa un parallelo tra lui e Fabregas: "Ognuno deve fare il calcio che vuole, non capisco l'invidia che c'è nei suoi confronti, non mi sembra manchi di rispetto quando parla. Mi sembra di vedere quello che ho subito 10 anni fa".