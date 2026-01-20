Inter e Atalanta lottano per gli ottavi. Napoli e Juventus devono vincerne almeno una

Oggi ritorna la Champions. Vittorie per Atalanta e Juventus, sconfitte per Inter e Napoli. Le due nerazzurre possono lottare per la qualificazione già agli ottavi di finale: servono almeno 3 punti per i bergamaschi, mentre più presumibilmente 4 per l'Inter. Però i meneghini devono affrontare l'Arsenal - prima in classifica ovunque, sia in Champions che in Premier - e il Borussia Dortmund.

INTER

La vittoria contro il Pafos, pur arrivata dopo un primo tempo di fischi, ha portato la Juventus a un passo dai playoff. Basta infatti una vittoria fra Benfica e Monaco per essere praticamente certi di arrivare almeno allo stage di febbraio. Molto più difficile sperare negli ottavi, perché servirebbero due affermazioni e poi una congiunzione astrale decisamente complicata per festeggiare.

JUVENTUS

L'Atalanta è reduce da tre vittorie con Olympique Marsiglia, Eintracht Francoforte e Chelsea, quindi può ragionevolmente sperare di arrivare agli ottavi senza passare dai playoff, fatali un anno fa con il Club Bruges. Di fronte ci sono Athletic di Bilbao domani e Union Saint Gilloise fra una settimana, a Bruxelles. Potrebbe bastare una sola vittoria.

ATALANTA

E il Napoli? Non può sperare, pur vincendole entrambe, di arrivare direttamente agli ottavi. Probabilmente saranno playoff, forse basta una sola vittoria, ma meglio arrivare a quattro punti.

NAPOLI