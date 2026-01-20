Focus TMW Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è l'Inter capolista: la squadra di Cristian Chivu reduce dal successo contro l'Udinese sta allungando sulle diretta concorrenti e anche in virtù di questi risultati è ora a +3 sul Milan e a +6 sul Napoli.

La seconda squadra più in forma del momento è la Roma di Gian Piero Gasperini: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare per i giallorossi che nell'ultimo turno si sono issati solitari al quarto posto in classifica. Segue il Milan con tre successi e due pareggi, bene il Como che ha conquistato dieci punti in cinque gare come Juventus e Atalanta.

La Fiorentina e il Cagliari che si affronteranno nel prossimo turno di campionato stanno attraversando un buon momento di forma, rispettivamente otto e sette punti nelle dall'ultima gara del 2025 in poi. In fondo a questa graduatoria c'è il Lecce: un pareggio e quattro sconfitte, risultati che hanno fatto piombare i ragazzi di Eusebio Di Francesco al terzultimo posto in classifica. Solo un punto in più per Hellas Verona, Sassuolo e Cremonese, di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Roma 12

Milan 11

Juventus 10

Como 10

Atalanta 10

Napoli 9

Fiorentina 8

Cagliari 7

Genoa 6

Parma 6

Udinese 5

Lazio 5

Bologna 4

Torino 3

Pisa 3

Hellas Verona 2

Sassuolo 2

Cremonese 2

Lecce 1