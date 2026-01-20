Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Dopo qualche settimana di stop, torna finalmente la Champions League con la 7^ giornata della League Phase. Protagoniste di serata, fra le italiane, saranno Inter e Napoli, mentre domani sera scenderanno in campo anche Juventus e Atalanta. I nerazzurri ospiteranno l'Arsenal nella super sfida di San Siro, mentre il Napoli sarà di scena a Copenaghen.
La classifica aggiornata:
Arsenal – 18 (6)
Bayern Monaco – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atletico Madrid – 12 (6)
-----------------------------------
Liverpool – 12 (6)
Borussia Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Olympique Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV Eindhoven – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Napoli – 7 (6)
Copenhagen – 7 (6)
-----------------------------------
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Union SG – 6 (6)
Atletico Bilbao – 5 (6)
Olympiacos – 5 (6)
Eintracht – 4 (6)
Club Brugge – 4 (6)
Bodo/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat – 1 (6)
Dove vedere tutte le sfide di Champions League
16.30 Kairat-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.00 Milan-Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO
18.45 Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Inter-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Copenaghen-Napoli (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-Monaco (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Sporting-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Villarreal-Ajax (Champions League) - SKY SPORT
