Orsato: "L'inserimento dell'FVS in Serie C ha portato una rivoluzione culturale incredibile"

Tra le novità del campionato di Serie C, come ormai noto, non c'è stata solo la Riforma Zola, ma anche l'FVS, il Football Video Support, lo strumento tecnologico che va a coadiuvare le terne arbitrali dei vari match.

Un primo bilancio di questo esperimento, all'interno della trasmissione di Rai Sport 'C Siamo', è stato tracciato da Daniele Orsato, designatore Can C intervistato da Giuseppe Galati: "All'inizio di questo esperimento, promosso dalla FIFA e dalla Lega Pro, mi ero auspicato che l'allenatore diventasse una sorta di collaboratore dell'arbitro. Le prime giornate non erano andate proprio così, ma nelle scorse abbiamo avuto un riscontro statistico dove gli allenatori non partono più a protestare con l'arbitro, ma si preoccupano di confrontarsi con i propri giocatori o con i propri collaboratori in panchina per decidere se fare una richiesta FVS o meno. La cosa positiva è che il mister chiede al proprio calciatore se fare o meno la richiesta, se magari c'è da richiedere un rigore, se è stato toccato il giocatore...questo è un passaggio culturale incredibile. Speriamo che il percorso che ha preso questo campionato possa portare a dei risultati positivi".

Ci sarà poi tempo per tracciare un bilancio definitivo quando la stagione di terza serie sarà terminata.