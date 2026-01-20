Juventus vicina a un colpo di mercato, Tuttosport apre: "A 2 milioni da Mateta"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "A 2 milioni da Mateta". Nuovo rilancio della Juventus col Palace, parti più vicine. Richiesta di 35, offerta di 2,5 per il prestito oneroso più 30,5 di riscatto obbligato in caso di qualificazione a una coppa europea per un totale di 33. En-Nesyri il piano B. Vice Yildiz, anche Giovane del Verona.
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, il mercato delle beffe". Ufficiale Obrador, ma Ricardo verso la Dinamo e su Prati c'è il Genoa. Il difensore apre al trasferimento in Russia, da Botafogo ultimatum a Cairo: servono 7 milioni. Per il centrocampista rischio sorpasso: De Rossi lo vuole in rossoblù.
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
