Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Kone del Frosinone. Squalificato Abate
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 20ª giornata di campionato
AMMENDE
Multa complessiva di 5.500 euro per il Palermo di 4mila euro per Bari e di tremila euro per la Sampdoria.
CALCIATORI
Tre giornate di squalifica per Ben Kone del Frosinone a seguito del match contro il Monza "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara".
Un turno di stop, invece, per Verrengia (Catanzaro), Antonini (Catanzaro), Calò (Frosinone), Ioannou (Sampdoria), Piscopo (Juve Stabia), Svoboda (Venezia).
ALLENATORE
Una giornata di fermo, infine, anche per il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate.
