Fiorentina, Dzeko ai saluti: c'è l'accordo sia con il Paris che con lo Schalke, oggi si decide

Sono ore decisive per l'addio di Edin Dzeko alla Fiorentina. Il centravanti bosniaco, tornato in Serie A la scorsa estate dopo l'esperienza al Fenerbahce, è finito ben presto ai margini delle gerarchie prima di Stefano Pioli, poi di Paolo Vanoli, per questo motivo ha deciso già di lasciare il club e l'Italia.

Sì perché secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, Dzeko avrebbe raggiunto un accordo di massima sia con lo Schalke 04, club tedesco che milita in Seconda Divisione, sia con il Paris FC, club francese al momento al 13esimo posto della Ligue 1. L'attaccante tra oggi e domani prenderà una decisione definitiva e darà la risposta su quello che sarà il proprio futuro. Nel frattempo la Fiorentina ha già dato il via libera alla sua partenza, le intese tra club sono una formalità.

Nella sua esperienza a Firenze, Dzeko ha disputato 18 presenze tra campionato e Conference League, ma soltanto 8 di esse da titolare. Ha siglato due gol, entrambe in Europa: una nel preliminare contro gli ucraini del Polissya e una nella fase di campionato contro gli austriaci del Rapid Vienna. Nelle ultime settimane non è neanche mai andato in panchina a causa di un infortunio al piede che lo sta tenendo fuori da inizio anno.