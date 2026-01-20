Ufficiale Graziani saluta il Picerno. Passa in prestito alla Paganese in Serie D

Si è conclusa - almeno per il momento - l'avventura di Vittorio Graziani al Picerno, con il calciatore che è stato ceduto in prestito in Serie D, alla Paganese. A comunicare il tutto, è stata la stessa società rossoblù, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"L’AZ Picerno comunica di aver ceduto il calciatore Vittorio Graziani alla Paganese con la formula del prestito.

La società augura a Vittorio le migliori fortune professionali per il prosieguo della stagione".