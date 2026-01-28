Dopo Udinese ed Espanyol, anche il Torino punta Kumbulla: la Roma osserva

Nuovo obiettivo per la difesa del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata seguono Marash Kumbulla, centrale che potrebbe andare a rimpolpare un reparto che ha già visto comunque l'arrivo di Tchoca. In prestito al Maiorca nella prima parte di stagione, l'albanese di proprietà della Roma è finito nel mirino dei piemontesi, dell'Udinese e dell'Espanyol.

In carriera vanta 68 presenze e 4 gol con la Roma, 36 apparizioni e 3 reti con l'Espanyol, 28 gare e un centro con l'Hellas Verona, 9 match con il Maiorca e 7 sfide con il Sassuolo. Inoltre è sceso in campo 26 volte con l'Albania, 3 con l'Under 21, 6 con l'Under 19, segnando un gol, 9 con l'Under 17 e 2 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera una Conference League.