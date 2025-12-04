Marash Kumbulla, un infortunio si frappone fra il riscatto. Che vale intorno ai 7 milioni

Marash Kumbulla spera di avere trovato una sistemazione definitiva. Perché un anno fa con l'Espanyol aveva fatto benissimo, sperando di tornare a Barcellona. Non è andata così.

Il punto di partenza

Un'annata straordinaria con il Verona gli era valso un ricco aumento di valutazione, arrivando intorno ai 30 milioni. Poi però la Roma l'ha spuntata offrendone 26,5 milioni, regalando una ricchissima plusvalenza a chi era un prodotto del settore giovanile. Non è andata benissimo nella Capitale, tanto da finire nel mirino dei tifosi in particolare per un paio di prestazione nei derby.

La cessione

Dopo la buonissima stagione in prestito all'Espanyol, nell'estate scorsa, c'erano stati diversi interessamenti da più parti. L'obiettivo però era quello di rimanere in Spagna, quindi a metà agosto è arrivata l'opportunità del Maiorca, che lo ha preso in prestito ma non secco, bensì con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.

Gli scenari di mercato

L'infortunio lo ha costretto a saltare 9 partite di fila, più una in panchina perché appena rientrato in gruppo, salvo poi giocare l'altro ieri nella vittoria per 2-3 sul Numacia in Copa del Rey. Dipenderà ovviamente da cosa dimostrerà nel prosieguo dell'annata, poiché non si tratta di una cifra trascurabile per una società spagnola relativamente piccola.