Udinese, tentativo per Kumbulla: la Roma lo rivorrebbe in Italia, serve però il sì del Maiorca

Udinese ed Espanyol si muovono su Marash Kumbulla. Il difensore albanese, classe 2000 e di proprietà della Roma, è finito nel mirino dei bianconeri e resta seguito con attenzione anche in Spagna, dove il club catalano monitora da tempo la sua situazione.

Attualmente Kumbulla è in prestito al Maiorca, ma il suo futuro potrebbe cambiare già nelle prossime settimane. La Roma sarebbe infatti disposta a facilitare una nuova operazione in prestito, questa volta con ritorno in Italia, qualora si aprissero i margini giusti per un’uscita anticipata. La chiave - sottolinea Sky Sport - resta il via libera del Maiorca.

Nella Liga, Kumbulla si era messo particolarmente in evidenza nella stagione precedente proprio con l’Espanyol, risultando tra i difensori più performanti del campionato. Un rendimento che aveva rilanciato il suo profilo dopo un periodo complicato. Diverso, invece, l’impatto nell’esperienza attuale: al Maiorca lo spazio è stato limitato e il centrale ha collezionato finora soltanto 9 presenze complessive.