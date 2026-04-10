Doppio Malen, tutto facile per la Roma sul Pisa: 2-0 al 45'. Problemi per Pellegrini
Tutto semplice per la Roma, avanti all'intervallo sul Pisa per 2-0. Protagonista Donyell Malen, autore di una doppietta.
Partita in discesa sin dai primi minuti: dopo 3 minuti romanisti avanti. Lancio lungo sulla corsia sinistra di Ndicka sul quale Cherubini non arriva e Caracciolo svirgola. Ne approfitta Malen che scatena la sua velocità, si accentra e col destro indirizza la palla sull'angolo più lontano superando Semper.
Il Pisa ha un sussulto al 17' con Tramoni, che trova una grande risposta di Svilar. Poi è nuovamente Roma, che fa girar la palla e prima sfiora il raddoppio con Pellegrini su punizione, col tiro che centra la traversa. E poi arriva il raddoppio: altro pasticcio pisano, questa volta con Touré, Rensch triangola con Pellegrini e poi serve Malen che trova il suo nono gol in campionato al 45'.
Problemi subito dopo per Lorenzo Pellegrini: scontro di gioco con Aebischer che ha costretto lo staff all'ingresso in campo. Con ogni probabilità li capitano non rientrerà nel secondo tempo. Era la sua 300ª partita in Serie A.